Госдеп назвал ложью заявление, что план США является «списком желаний» России: как его составляли

Госдеп заявил об участии РФ и Украины в создании плана США по решению конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Американский Госдепартамент опроверг заявления, согласно которым план США якобы является «списком желаний» России. В его разработке участвовали и Москва, и Киев. Так заявил замглавы пресс-службы американского Госдепа Томми Пиготт в соцсети.

По его мнению, слова об обделении Украины — «неприкрытая ложь». Кроме того, план США — не окончательный вариант мирного соглашения. Его будут дорабатывать в ходе переговоров.

«Согласно последовательной позиции госсекретаря Рубио и всей администрации, этот план был составлен Соединенными Штатами при вкладе как с российской, так и с украинской стороны», — заверил Томми Пиготт.

По словам президента РФ Владимира Путина, Москва готова к переговорам по американским мирным инициативам. Однако, отметил глава государства, Россию устраивает текущая динамика спецоперации.