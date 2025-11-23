Госдеп назвал ложью заявление, что план США является «списком желаний» России: как его составляли

Американский Госдепартамент опроверг заявления, согласно которым план США якобы является «списком желаний» России. В его разработке участвовали и Москва, и Киев. Так заявил замглавы пресс-службы американского Госдепа Томми Пиготт в соцсети.
По его мнению, слова об обделении Украины — «неприкрытая ложь». Кроме того, план США — не окончательный вариант мирного соглашения. Его будут дорабатывать в ходе переговоров.
«Согласно последовательной позиции госсекретаря Рубио и всей администрации, этот план был составлен Соединенными Штатами при вкладе как с российской, так и с украинской стороны», — заверил Томми Пиготт.
По словам президента РФ Владимира Путина, Москва готова к переговорам по американским мирным инициативам. Однако, отметил глава государства, Россию устраивает текущая динамика спецоперации.