На фоне подготовки многосторонних переговоров по украинскому урегулированию, которые должны стартовать в Швейцарии на следующей неделе, в экспертном сообществе растет напряженность.
Вопрос о выборе дипломатической площадки становится ключевым, определяя атмосферу будущих дискуссий.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru политолог Павел Данилин заявил, что «Швейцария в качестве площадки для проведения переговоров по вопросам урегулирования украинского конфликта не самая подходящая страна, но Россия в случае участия не станет переносить встречу в другое место».
Встреча в Швейцарии.
Эксперт обозначил причины, по которым Швейцария не идеалена для переговоров по Украине.
«Страна для нас не удобная и не нейтральная, а враждебная», — подчеркнул Данилин.
Несмотря на это, Россия демонстрирует гибкость и готовность к диалогу, если будут соблюдены ключевые условия.
«Но мы, если убедимся в серьезности контрагентов, не будем настаивать на том, чтобы эти переговоры переносить в другое место — благо, там нет необходимости появляться первым лицам», — отметил политолог.
Прошлый нейтралитет.
Данилин напомнил про исторический багаж страны.
«Выбор Швейцарии можно обосновать тем, что исторически эта страна долгое время представляла из себя нейтральное государство, и вот этот остаточный флер может послужить тем фактором, который приведет к тому, что США согласятся на проведение переговоров в этой стране», — отметил он.
Таким образом, Вашингтон, выбирая Швейцарию, возможно, руководствуется стереотипами, в то время как реальная политика Конфедерации сместилась в сторону враждебности по отношению к России.
Другие сценарии переговоров.
В качестве альтернативных и более предпочтительных для Москвы локаций эксперт назвал ряд государств, сохраняющих конструктивные отношения с РФ.
«Для России, конечно, в качестве площадок для переговоров были бы удобнее Турция и Белоруссия, Индия, Китай, Сербия, да даже те же Египет или Грузия», — констатировал Данилин.
Этот список наглядно демонстрирует, что география возможного диалога не ограничена, и у международного сообщества есть выбор, если проявить политическую волю.
Однако главным поводом для беспокойства становятся не слова, а возможные действия швейцарской стороны. Политолог предупредил о реальном риске срыва дипломатического процесса.
«Швейцария может устроить некие провокации с недопуском членов делегации из РФ в случае их участия в многосторонних переговорах по Украине», — заявил он aif.ru.
Подобный сценарий, при всей его скандальности, сегодня выглядит вполне вероятным, учитывая неоднократные случаи дискриминации российских официальных лиц в Европе.
В целом, Москва демонстрирует, что готова идти на переговоры, преодолевая искусственно созданные барьеры, но призывает партнеров к серьезности и ответственности.
От того, сможет ли Швейцария оправдать оказанное ей доверие и обеспечить равные условия для всех участников, и будет ли реализован военный диалог с США, теперь зависит, станут ли эти встречи прорывом к миру или еще одной страницей в летописи затяжного конфликта.