Крапивник: Подписание мирного плана США по Украине приведет к атакам на РФ

В мирном плане президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа увидели пункт, который даст право странам НАТО при первой возможности напасть на Российскую Федерацию. Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что Запад обязательно воспользуется этим.
Он прокомментировал один из пунктов американского плана по Украине, согласно которому, в случае нарушения Россией условий мирного договора, ей будет дан военный ответ коллективным Западом. По его мнению, этот пункт появился в плане как повод для начала боевых действий с Москвой.
— Как только Запад почувствует, что готов к большой войне или почувствует, что в РФ назревает хаос, он устроит провокацию и нападет. Уже через три года Украина и Североатлантический альянс будут готовы к новой войне, — цитирует эксперта издание «МК».
По его словам, в случае, если Россия примет этот мирный план, она не выиграет три года мира. Напротив, ее захлестнут теракты, а ракеты будут летать «откуда-то из-за границы» так же, как и БПЛА. Разница будет лишь в том, что после подписания договора РФ не сможет отвечать.
Новый план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине сильно обеспокоил правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца, уже готовятся дипломатические контрмеры. Об этом 21 ноября сообщили в Bild, ссылаясь на источник. Согласно данным издания, Берлин в срочном порядке «мобилизует европейских партнеров», так как Киев следует уговорить не поддаваться давлению со стороны США.