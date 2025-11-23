Ричмонд
Келлог: США не хотят повторения ситуации с Минскими соглашениями

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Вашингтон, работая над урегулированием конфликта на Украине, стремится не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями. Об этом заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не хотим, чтобы история повторяла себя. Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения “Минска-1” или “Минска-2”, — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014—2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол или «Минск-1» был подписан в сентябре 2014 года. 12 февраля 2015 года был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»). Эти соглашения были полностью саботированы Киевом при поддержке Берлина и Парижа.

