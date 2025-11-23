«Мы не хотим, чтобы история повторяла себя. Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения “Минска-1” или “Минска-2”, — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014—2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол или «Минск-1» был подписан в сентябре 2014 года. 12 февраля 2015 года был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»). Эти соглашения были полностью саботированы Киевом при поддержке Берлина и Парижа.