Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014—2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол или «Минск-1» был подписан в сентябре 2014 года. 12 февраля 2015 года был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»). Эти соглашения были полностью саботированы Киевом при поддержке Берлина и Парижа.