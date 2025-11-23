Специальный представитель президента США Кит Келлог выступил с заявлениями по вопросу украинского урегулирования. Он порассуждал об американском мирном плане. Спецпредставитель президента США допустил, что Россия выдвинет свои требования по урегулированию конфликта. Так он заявил в беседе с Fox News.
По словам Кита Келлога, Вашингтон уже очень близок к разрешению конфликта. Он отметил, что работа по мирному плану США будет активно вестись вплоть до Дня благодарения.
«Я думаю, Россия выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ», — признал Кит Келлог.
Он, помимо прочего, подчеркнул важность проведения выборов на Украине. Кит Келлог уточнил, что жители должны проголосовать за президента для своего «успокоения». По мнению американского спецпосланника, этот шаг является последовательным и нужным.