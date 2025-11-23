Ричмонд
Трамп обвинил конгрессменов-демократов в предательстве

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал предателями конгрессменов-демократов, призвавших военных не повиноваться приказам его администрации, обвинив их в совершении преступления.

Источник: Reuters

«Предатели, которые призвали военных не слушаться моих приказов, должны быть в тюрьме прямо сейчас… это было подстрекательство к мятежу на самом высшем уровне, а подстрекательство к мятежу — это серьезное преступление», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что многие правовые эксперты согласны с тем, что эти конгрессмены совершили преступление.

Ранее шесть демократов-конгрессменов, у которых за плечами имеется опыт в армии или разведки, призвали американских военных не исполнять приказы администрации Трампа в случае, если они противоречат закону.

В пятницу Трамп пригрозил этим демократам серьезными проблемами, уточнив, что раньше за такое им бы грозила смертная казнь.

