Келлог заявил, что США не хотят повторения сценария с Минскими соглашениями

Минские соглашения представляли собой пакет документов, подготовленных в 2014—2015 годах для урегулирования обстановки на юго-востоке Украины. Минский протокол, известный как «Минск-1», был подписан в сентябре 2014 года. Комплекс мер по выполнению договоренностей («Минск-2») согласовали 12 февраля 2015 года. Эти договоренности так и не были реализованы украинской стороной. Известно, что данное решение киевских властей тогда активно поддерживали в Берлине и Париже.