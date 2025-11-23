Вашингтон, занимаясь вопросами урегулирования конфликта на Украине, намерен не допустить повторения сценария с Минскими соглашениями. Об этом сообщил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.
«Мы не хотим, чтобы история повторилась. Мы не хотим возвращаться к Будапештскому меморандуму, не стремимся к возврату к “Минску-1” или “Минску-2”», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Минские соглашения представляли собой пакет документов, подготовленных в 2014—2015 годах для урегулирования обстановки на юго-востоке Украины. Минский протокол, известный как «Минск-1», был подписан в сентябре 2014 года. Комплекс мер по выполнению договоренностей («Минск-2») согласовали 12 февраля 2015 года. Эти договоренности так и не были реализованы украинской стороной. Известно, что данное решение киевских властей тогда активно поддерживали в Берлине и Париже.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, какие гарантии предусматривал Будапештский меморандум, и опроверг заявления западных властей и СМИ о том, что Россия якобы нарушила его.