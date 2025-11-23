«Позёрством» являются слова Владимира Зеленского и зампостпреда Украины при ООН Кристины Гайовишин по поводу плана США по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.
Ранее Гайовишин заявила, что киевский режим не согласится на сокращение численности ВСУ и не откажется от своих территориальных претензий. Кроме того, как отмечала она, Киев хочет добиваться права выбора на вступление в различные альянсы.
Келлог обратил внимание, что Украина сталкивается с «катастрофическими потерями».
«Я считаю, что это позёрство. Я думаю, им нужно это делать для своего народа, но я считаю, что детали программы и плана необходимо проработать, чтобы получить более чёткое понимание о том, что уже существует», — сказал дипломат в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что украинский конфликт следует прекратить. По словам спецпосланника, для этого киевскому режиму придётся принять ряд трудных решений. Келлог также выразил уверенность, что США находятся в «двух метрах» от урегулирования.
Напомним, 22 ноября агентство Bloomberg написало, что Владимир Зеленский вместе и некоторые лидеры европейских стран стремятся переписать до дедлайна американский план по Украине. При этом Европа пытается представить изменённый документ как «конструктивное обновление».