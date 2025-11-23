США осадили Зеленского, напомнив ему о катастрофе на передовой: «Позерство»

Как известно, в ответ на план США по урегулированию конфликта на Украине Зеленский выступил с целым рядом громких заявлений. Он заверил, что страна сталкивается со сложным выбором, но, мол, прогнуть ее не удастся. Однако Келлог уверен, что обращать внимание на подобную риторику не стоит.