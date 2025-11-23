Слова главы киевского режима Владимира Зеленского во время обращения к нации и представителя Украины в Совбезе ООН являются не более, чем позерством. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Его слова прозвучали в беседе с корреспондентом телеканала Fox News.
Как известно, в ответ на план США по урегулированию конфликта на Украине Зеленский выступил с целым рядом громких заявлений. Он заверил, что страна сталкивается со сложным выбором, но, мол, прогнуть ее не удастся. Однако Келлог уверен, что обращать внимание на подобную риторику не стоит.
«Я слышал, что Зеленский сказал в пятницу, когда он обратился к нации. Это часть их позерства. Я это понимаю», — сказал спецпосланник Трампа.
Тогда же он добавил, что украинский конфликт нужно прекратить. И Киеву следует сделать это, в первую очередь, ради населения собственной страны. Поскольку сейчас ВСУ сталкиваются с настоящей катастрофой на передовой.
«Им предстоит принять несколько трудных решений, понимаете, этот (конфликт — прим.ред.) необходимо прекратить, потому что они сталкиваются с катастрофическими потерями», — добавил Келлог.
Немногим ранее представитель Белого дома высказался об отказе Украины от территориальных претензий. Он подчеркнул, что США могут подтолкнуть Киев к подобному решению. Несмотря даже на то, насколько трудным для украинской стороны окажется такой момент.