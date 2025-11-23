На сколько вырос товарооборот Узбекистана с Азербайджаном за 10 месяцев 2025

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном в январе-октябре этого года превысил $472 млн, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, передает агентство АПА со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.