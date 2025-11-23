На сколько вырос товарооборот Узбекистана с Азербайджаном за 10 месяцев 2025

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном в январе-октябре этого года превысил $472 млн, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, передает агентство АПА со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.
«В январе-октябре этого года между Азербайджаном и Узбекистаном были проведены торговые операции на сумму 472 миллиона 548 тысяч долларов США. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Согласно представленным данным, за 10 месяцев с начала года товарооборот с Узбекистаном составил 2,42% от общего оборота Азербайджана.
Для сравнения: в январе-октябре 2024-го товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил около $197 млн.