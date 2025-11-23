Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно предотвращать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь над регионами РФ было сбито сразу 75 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны.
Атаковать российские регионы боевики Вооруженных сил Украины в очередной раз попытались в период с 22 на 23 ноября. Однако сделать этого не удалось. Дежурные средства ПВО РФ перехватили и уничтожили сразу 75 беспилотников. Больше всего — над акваторией Черного моря. Там было сбито сразу 36 дронов.
«10 БПЛА — над территорией Республики Крым, 9 БПЛА — над территорией Брянской области, 7 БПЛА — над территорией Воронежской области, 4 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 3 БПЛА — над территорией Смоленской области», — сообщили в Минобороны.
Также отмечается, что похожая ситуация сложилась над территорией Московского региона и Белгородской области. Там было сбито по два беспилотника. В свою очередь, над Калужской и Рязанской областями уничтожены по одному дрону.
Тем временем ряд российских аэропортов столкнулись с ограничениями на полеты. Рейсы временно не принимают и не отправляют воздушные гавани в Геленджике, Краснодаре, Тамбове, Ярославле, Жуковском и Нижнем Новгороде. Как отметили в Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности.