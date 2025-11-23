Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня из-за Украины

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что G20 рискует потерять смысл существования, если её участники не смогут объединиться и предложить реальные решения мировых кризисов. По его словам, сейчас клуб государств переживает момент, когда «за одним столом трудно договориться» даже по ключевым темам. Политик также указал на серьёзные дисбалансы в мировой экономике: одни страны слишком много производят и экономят, другие — живут в долг и чрезмерно потребляют.