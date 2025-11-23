Bloomberg: США отправят более 500 китайских беспилотников на учения во Флориду

Власти США намерены отправить более 500 конфискованных беспилотников китайского производства на учения во Флориде. Там американские военные будут учиться стрелять по дронам из дробовиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает агентство, изначально китайские беспилотники планировали уничтожить. Поэтому их даже отправили на мусоросжигательный завод. Но затем власти США издали указ, который предусматривает отправку дронов на учения.
«Небольшие дроны будут переданы командованию специальных операций США (SOCOM) во Флориде… В следующем месяце они будут использоваться для стрельбы из дробовиков в трёхдневных соревнованиях», — пишет Bloomberg.
При этом подчеркивается, что запланированные учения по борьбе с дронами станут крупнейшими за всю историю США. Они призваны проверить, являются ли дробовики эффективным средством для уничтожения дронов.