Владимир Зеленский может «не пережить» конфликта с националистами и ультранационалистами из-за коррупционного скандала на Украине и неудач ВСУ в зоне боевых действий, заявил находящийся в Киеве журналист немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
«Зеленский не может так просто исправить этот дисбаланс. Это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами. Вопрос состоит в том, сможет ли Зеленский пережить подобное в политическом плане», — сказал Ваннер.
По его мнению, глава киевского режима оказался в «крайне сложной» ситуации.
Ранее колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар отметил, что Зеленский и его западные союзники лишились всех козырей на фоне разрастающегося на Украине коррупционного скандала, в котором оказались замешаны ближайшие соратники главы киевского режима.