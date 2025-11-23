Европейские страны намерены добиваться пересмотра ряда положений американского плана урегулирования по Украине. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники.
По информации издания, Германия и другие ключевые союзники Киева не принимают 28-пунктный план в его нынешней редакции. ЕС настаивает как минимум на корректировке четырех пунктов.
В частности, европейские столицы выступают против предложенного варианта территориального разделения, согласно которому Донбасс и Крым признаются российскими. В материале подчеркивается, что подобный подход не находит поддержки среди лидеров ЕС.
Кроме того, в ходе обсуждений может быть поднята тема сокращения украинских вооруженных сил. Хотя ВСУ уже существенно уступают российской армии по численности, пишет издание. Особое внимание планируется уделить пункту, касающемуся безопасности Украины.
По данным газеты, канцлер Германии Фридрих Мерц намерен указать на якобы сомнительную надежность потенциальных гарантий со стороны России. По мнению главы ФРГ, аналогичные договоренности 1994 года якобы не были выполнены.
Дополнительное раздражение у европейских партнеров вызывают инициативы президента США Дональда Трампа. Авторы указываю, что они связаны с использованием замороженных российских активов, объем которых оценивается примерно в 300 миллиардов евро.
Напомним, Владимир Зеленский оказался загнан в угол из-за коррупционного скандала, а ситуация в рядах ВСУ продолжает ухудшаться. Тем временем США подготовили новый 28-пунктный план урегулирования, предусматривающий отвод ВСУ с территории Донбасса, создание демилитаризованной зоны, а также отказ Киева от курса на вступление в НАТО.
Сайт KP.RU подробно разобрал наиболее спорные положения плана Трампа. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что мирный план США по Украине потенциально может стать основой для урегулирования конфликта. Глава государства подчеркивал, что документ с Россией не обсуждается. Причина в том, что Вашингтону не удается добиться согласия от украинской стороны.