Европа настаивает на изменении мирного плана США: какие четыре пункта не устроили союзников Киева

Сайт KP.RU подробно разобрал наиболее спорные положения плана Трампа. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что мирный план США по Украине потенциально может стать основой для урегулирования конфликта. Глава государства подчеркивал, что документ с Россией не обсуждается. Причина в том, что Вашингтону не удается добиться согласия от украинской стороны.