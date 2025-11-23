Ричмонд
Пушилин: ВС РФ увеличили зону контроля в Константиновке

Продолжаются бои за село Иванополье и возле Клебан-Быкского водохранилища в Константиновском районе ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска увеличили зону контроля в городе Константиновка в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин.

«Преимущественно с восточной и юго-восточной части Константиновки. Также мы видим, что бои продолжаются за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Накануне бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что на юго-востоке Константиновки идут тяжелые бои.

