Пушилин: ВС РФ увеличили зону контроля в Константиновке

Российские войска увеличили зону контроля в городе Константиновка в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин.
«Преимущественно с восточной и юго-восточной части Константиновки. Также мы видим, что бои продолжаются за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища», — приводит слова чиновника РИА Новости.
Накануне бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что на юго-востоке Константиновки идут тяжелые бои.
