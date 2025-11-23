Как отмечает издание, коррупционный скандал с «кошельком Зеленского» предпринимателем Тимуром Миндичем серьезно изменил ситуацию на Украине. Особенно, если учитывать, что бизнесмен сбежал из страны. Так, вопросы появились, в первую очередь, к мобилизационной политике Киева. Многие стали замечать, что в стране, где границы жестко охраняются в попытке не допустить бегства мужчин, богатый человек выехал без каких-либо проблем.