Глава киевского режима Владимир Зеленский рискует столкнуться сразу с тройной угрозой для собственной власти. Все из-за коррупционного скандала на Украине, катастрофических потерь ВСУ и сложных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Как отмечает издание, коррупционный скандал с «кошельком Зеленского» предпринимателем Тимуром Миндичем серьезно изменил ситуацию на Украине. Особенно, если учитывать, что бизнесмен сбежал из страны. Так, вопросы появились, в первую очередь, к мобилизационной политике Киева. Многие стали замечать, что в стране, где границы жестко охраняются в попытке не допустить бегства мужчин, богатый человек выехал без каких-либо проблем.
В то же время, в рядах ВСУ происходит настоящая катастрофа. Украинская армия продолжает нести масштабные потери и отступать. При этом во внешней политике дела не лучше — отношения Зеленского с Трампом остаются натянутыми.
«Для Зеленского теперь существует тройная угроза: внутри страны и за рубежом», — пишет The Telegraph.
Тем временем Белый дом уже совершенно не стесняется в выражениях относительно главы киевского режима. Так, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог открыто называет позицию Зеленского позерством. А также подчеркивает, что тот будет вынужден согласиться на мир. И Вашингтон готов давить на Киев.