Европа переписала план США по Украине: альтернативный вариант уже отправлен в Вашингтон

Spiegel: страны ЕС отправили США переработанную версию мирного плана по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейские партнеры Украины подготовили собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже передали его в Вашингтон. Об этом сообщает журнал Spiegel.

«Ведущие европейские государства, а также Япония и Канада, отвергают американский мирный план по Украине в его нынешнем виде», — говорится в материале.

Издание отмечает, что с вечера пятницы европейские государства работали над альтернативным предложением. На полях саммита G20 лидеры провели дополнительные консультации. В результате была сформирована переработанная версия представленных США 28 пунктов. Как утверждает газета, план уже направлен американской стороне.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что американский план урегулирования по Украине в целом может служить основой для достижения мира. В то же время он обращал внимание, что этот документ с Москвой не обсуждается. По оценке Путина, это связано с тем, что США не удается получить согласие Киева на предложенные условия.