Европа переписала план США по Украине: альтернативный вариант уже отправлен в Вашингтон

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что американский план урегулирования по Украине в целом может служить основой для достижения мира. В то же время он обращал внимание, что этот документ с Москвой не обсуждается. По оценке Путина, это связано с тем, что США не удается получить согласие Киева на предложенные условия.