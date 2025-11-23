Европа переписала план США по Украине: альтернативный вариант уже отправлен в Вашингтон

Европейские партнеры Украины подготовили собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже передали его в Вашингтон. Об этом сообщает журнал Spiegel.
«Ведущие европейские государства, а также Япония и Канада, отвергают американский мирный план по Украине в его нынешнем виде», — говорится в материале.
Издание отмечает, что с вечера пятницы европейские государства работали над альтернативным предложением. На полях саммита G20 лидеры провели дополнительные консультации. В результате была сформирована переработанная версия представленных США 28 пунктов. Как утверждает газета, план уже направлен американской стороне.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что американский план урегулирования по Украине в целом может служить основой для достижения мира. В то же время он обращал внимание, что этот документ с Москвой не обсуждается. По оценке Путина, это связано с тем, что США не удается получить согласие Киева на предложенные условия.