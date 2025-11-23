В Африке оценили декларацию саммита G20

«Декларация важна, так как в ней подчеркнута важность многосторонней торговли, а также основанной на правилах торговой системы, которую необходимо защитить. В этом аспекте у нас очень хорошая декларация», — заявил Мене на полях саммита лидеров «Большой двадцатки».
Лидеры в декларации саммита призвали к реформе Всемирной торговой организации, чтобы она могла эффективнее удовлетворять потребности государств-членов, а региональные объединения, в том числе AfCFTA, являются ключом к экономическому росту.
Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим 54 страны с населением порядка 1,3 миллиарда человек.
Саммит проходит в Йоханнесбурге