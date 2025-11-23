На Украине признали возможность роста коррупции при восстановлении страны

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины подтвердило, что завышение цен в государственных закупках продолжается. По данным Transparency International Ukraine, даже новый закон, обязывающий раскрывать стоимость материалов на платформе Prozorro, проблему не устранил: цены в контрактах нередко изменяются после их заключения, что создает широкие возможности для манипуляций и хищений.