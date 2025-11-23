На Украине признали возможность роста коррупции при восстановлении страны

Украинские чиновники в беседе с американскими аудиторами признали, что масштабные международные средства на восстановление страны могут способствовать усилению коррупции, следует из отчета счетной палаты США (GAO).
«Представители правительства Украины, организаций гражданского общества и доноров сообщили нам, что поступающие средства на восстановление приведут к росту коррупции из-за увеличения числа закупок и других возможностей для незаконного обогащения», — указано в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины подтвердило, что завышение цен в государственных закупках продолжается. По данным Transparency International Ukraine, даже новый закон, обязывающий раскрывать стоимость материалов на платформе Prozorro, проблему не устранил: цены в контрактах нередко изменяются после их заключения, что создает широкие возможности для манипуляций и хищений.
Счетная палата Украины также отметила аудиторам из США рост числа прямых контрактов, заключаемых без конкурсов. Такие сделки допускаются в период военного положения «в случае чрезвычайной необходимости», однако, по мнению аудиторов, со временем перечень таких случаев расширился, что создало дополнительные условия для злоупотреблений.
По данным GAO, США в 2022—2024 годах выделили на восстановление Украины более 56 миллиардов долларов, а общий объем международных кредитов и грантов на эти цели к декабрю 2024 года превысил 130 миллиардов долларов.
В отчете отмечается, что из-за системных проблем и законодательных пробелов Украина пока не способна обеспечить надежный контроль за расходованием средств и предотвратить коррупцию.
Ранее сообщалось, что на Украине раскрыли еще одну масштабную коррупционную схему.