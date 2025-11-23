Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baijiahao: Россия выбрала идеальную тактику в ответ на политику Такаити

Перед первой речью Такаити Россия отправила бомбардировщики Ту-95МС патрулировать Японское море.

Источник: Аргументы и факты

Россия выбрала идеальную тактику в ответ на назначение нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая отличается своей жёсткой политикой. Об этом 22 ноября сообщили в агентстве АБН24, ссылаясь на китайское издание Baijiahao.

Отмечается, что Такаити известна своими ультраконсервативными взглядами и тесным сотрудничеством с США. Она открыто критикует Россию и Китай, а также стремится вернуть так называемый суверенитет над Курильскими островами, что является одной из основных тем ее внешней политики. Этот подход не только провоцирует Пекин, но и усиливает напряжение с Москвой.

Как отмечают китайские журналисты, Россия выбрала оригинальную стратегию в реакции на новость о назначении Такаити на пост премьера Японии.

За несколько часов до первой речи Такаити на посту премьер-министра, российские бомбардировщики Ту-95МС были подняты в воздух и начали патрулировать Японское море.

Издание добавило, что Россия сразу дала понять Японии, что с Москвой лучше не конфликтовать. Журналисты подчёркивают, что с Россией следует строить партнёрские отношения, а не вступать в противостояние.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила о планах Токио заключить мирный договор с Россией.