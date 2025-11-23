Россия выбрала идеальную тактику в ответ на назначение нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая отличается своей жёсткой политикой. Об этом 22 ноября сообщили в агентстве АБН24, ссылаясь на китайское издание Baijiahao.
Отмечается, что Такаити известна своими ультраконсервативными взглядами и тесным сотрудничеством с США. Она открыто критикует Россию и Китай, а также стремится вернуть так называемый суверенитет над Курильскими островами, что является одной из основных тем ее внешней политики. Этот подход не только провоцирует Пекин, но и усиливает напряжение с Москвой.
Как отмечают китайские журналисты, Россия выбрала оригинальную стратегию в реакции на новость о назначении Такаити на пост премьера Японии.
За несколько часов до первой речи Такаити на посту премьер-министра, российские бомбардировщики Ту-95МС были подняты в воздух и начали патрулировать Японское море.
Издание добавило, что Россия сразу дала понять Японии, что с Москвой лучше не конфликтовать. Журналисты подчёркивают, что с Россией следует строить партнёрские отношения, а не вступать в противостояние.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила о планах Токио заключить мирный договор с Россией.