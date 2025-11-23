Baijiahao: Россия выбрала идеальную тактику в ответ на политику Такаити

Отмечается, что Такаити известна своими ультраконсервативными взглядами и тесным сотрудничеством с США. Она открыто критикует Россию и Китай, а также стремится вернуть так называемый суверенитет над Курильскими островами, что является одной из основных тем ее внешней политики. Этот подход не только провоцирует Пекин, но и усиливает напряжение с Москвой.