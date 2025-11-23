Экс-президент Бразилии попытался сбежать из-под ареста

В субботу политика арестовали из-за высокого риска побега. К нему пришла местная полиция, в судебном решении отмечалось, что мера связана с пятничным призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца.
По данным агентства, бывший бразильский лидер использовал паяльник, чтобы вскрыть браслет, но не объяснил, зачем он это сделал. Стражи порядка обнаружили, что браслет получил существенные повреждения, и заменили его.
Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис дал его защитникам ровно сутки на то, чтобы объяснить это нарушение высшей инстанции.
Ранее Reuters писал, что бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару арестовали из-за высокого риска побега. Возникла опасность того, что его сторонники помешают полиции контролировать домашний арест.