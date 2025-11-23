Рубио опроверг информацию о том, что мирный план разработали не США

«Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для текущих переговоров», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.
По его словам, план по миру основан как на предложениях российской стороны, так и на предыдущих и текущих требованиях Украины.
Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что сенаторы в США пытаются сорвать урегулирование на Украине. Также она призвала Зеленского принять план по миру.
