Рубио опроверг информацию о том, что мирный план разработали не США

Американский госсекретарь Марко Рубио опроверг высказывания некоторых сенаторов США о том, что план по миру на Украине разработали не Соединённые Штаты.

Источник: AP 2024

«Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для текущих переговоров», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.

По его словам, план по миру основан как на предложениях российской стороны, так и на предыдущих и текущих требованиях Украины.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что сенаторы в США пытаются сорвать урегулирование на Украине. Также она призвала Зеленского принять план по миру.

