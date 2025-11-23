Ричмонд
Рубио опроверг заявления об отказе от мирного плана США по Украине

Рубио заверил, что план США учитывает предложения России и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг заявления о том, что он якобы отказался от мирного плана президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

«Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров», — написал американский политик.

Рубио отметил, что предложенный США документ включает в себя позиции, представленные российской стороной. Госсекретарь также подчеркнул, что план опирается на предыдущие и продолжающиеся предложения со стороны Украины.

После публикаций о плане Трампа Владимир Зеленский обратился к украинцам, заявив о необходимости «сложных решений». В то же время Москва неоднократно подчеркивала, что не отказывалась от переговоров. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает за мирное урегулирование с устранением коренных причин конфликта. Однако план Вашингтона с Москвой не обсуждается, поскольку Киев не согласен с предложенными условиями.

