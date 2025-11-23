Рубио опроверг заявления об отказе от мирного плана США по Украине

После публикаций о плане Трампа Владимир Зеленский обратился к украинцам, заявив о необходимости «сложных решений». В то же время Москва неоднократно подчеркивала, что не отказывалась от переговоров. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает за мирное урегулирование с устранением коренных причин конфликта. Однако план Вашингтона с Москвой не обсуждается, поскольку Киев не согласен с предложенными условиями.