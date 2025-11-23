Рубио отверг заявления об отречении от мирного плана по Украине

«План предлагается как прочная основа для текущих переговоров. Он основан на предложениях РФ. Но он также основан на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал Рубио в соцсети X (бывш. Twitter).
Ранее ряд американских сенаторов заявили, что Рубио якобы попытался указать на непричастность Вашингтона к разработке плана по урегулированию конфликта на Украине.
Портал Axios 19 ноября сообщил о подробностях плана США по решению украинского конфликта. Отмечалось, что он предполагает передачу РФ подконтрольных Украине территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона. Как отметил портал, районы региона будут считаться демилитаризованной зоной, поэтому Киеву необходимо будет вывести оттуда боевиков.
Позднее, 20 ноября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио контактируют с РФ и Украиной по поводу мирного плана. Она добавила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает этот план.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 ноября сообщил, что пространство для принятия решения для Зеленского сокращается. По его словам, отказ от мирного урегулирования украинского кризиса и продолжение специальной военной операции (СВО) для Украины «бессмысленно и опасно». Он также отметил, что Россия остается открытой к ведению мирных переговоров.