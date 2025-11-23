Рубио отверг заявления об отречении от мирного плана по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 ноября сообщил, что пространство для принятия решения для Зеленского сокращается. По его словам, отказ от мирного урегулирования украинского кризиса и продолжение специальной военной операции (СВО) для Украины «бессмысленно и опасно». Он также отметил, что Россия остается открытой к ведению мирных переговоров.