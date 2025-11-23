Ричмонд
Рубио отверг заявления об отречении от мирного плана по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио 23 ноября опроверг сообщения об отказе от мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что документ разработан при участии обеих сторон и представляет собой прочную основу для переговоров.

Источник: Zuma/TASS

«План предлагается как прочная основа для текущих переговоров. Он основан на предложениях РФ. Но он также основан на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал Рубио в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее ряд американских сенаторов заявили, что Рубио якобы попытался указать на непричастность Вашингтона к разработке плана по урегулированию конфликта на Украине.

Портал Axios 19 ноября сообщил о подробностях плана США по решению украинского конфликта. Отмечалось, что он предполагает передачу РФ подконтрольных Украине территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона. Как отметил портал, районы региона будут считаться демилитаризованной зоной, поэтому Киеву необходимо будет вывести оттуда боевиков.

Позднее, 20 ноября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио контактируют с РФ и Украиной по поводу мирного плана. Она добавила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает этот план.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 ноября сообщил, что пространство для принятия решения для Зеленского сокращается. По его словам, отказ от мирного урегулирования украинского кризиса и продолжение специальной военной операции (СВО) для Украины «бессмысленно и опасно». Он также отметил, что Россия остается открытой к ведению мирных переговоров.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше