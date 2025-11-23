Ричмонд
Лукашенко обратился к Мадуро, завив о поддержке

Лукашенко поздравил Николаса Мадуро с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября обратился к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, поздравил его с днем рождения и заявил о поддержке. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении заявил, что политическая мудрость, непоколебимая верность народу, высокий патриотизм определили жизненный путь Мадуро — борца за свободу, суверенитет Венесуэлы. Он отметил, что в сегодняшних непростых геополитических условиях все становятся свидетелями рождения нового многополярного мира, в котором голос каждой страны будет иметь силу, а также значимость.

Президент Беларуси обратил внимание, что следует приложить максимум совместных усилий для того, чтобы указанный справедливый миропорядок стал реальностью в ближайшее время. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь в своей внешней политике неизменно выступает за поддержку братского народа Венесуэлы.

По его словам, белорусская сторона последовательно солидарна с боливарианским правительством во главе с Мадуро и осуждает любые агрессивные действия против независимой Венесуэлы, которые необоснованно напрягают региональную обстановку в Карибском бассейне и Латинской Америке.

— Зоне мира, объявленной еще в 2014 году на саммите СЕЛАК в Гаване, — уточнил президент Беларуси.

Он выразил уверенность в том, что героическое прошлое, а также сила духа верных сыновей Боливарианской Венесуэлы смогут обеспечить непоколебимую устойчивость государства к многочисленным угрозам. Глава государства подчеркнул: последовательное развитие стратегического партнерства между двумя странами будет содействовать миру и процветанию.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, без чего не может быть страны.

Тем временем Александр Лукашенко раскрыл, с какой заразой борются в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко признался, в чем его нельзя упрекнуть.

