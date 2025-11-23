Лукашенко обратился к Мадуро, завив о поддержке

Глава государства в поздравлении заявил, что политическая мудрость, непоколебимая верность народу, высокий патриотизм определили жизненный путь Мадуро — борца за свободу, суверенитет Венесуэлы. Он отметил, что в сегодняшних непростых геополитических условиях все становятся свидетелями рождения нового многополярного мира, в котором голос каждой страны будет иметь силу, а также значимость.