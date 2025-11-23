Келлог: мирный план Трампа требует проведения выборов на Украине

21 ноября портал Axios опубликовал план США по урегулированию российско-украинского конфликта, который состоит из 28 пунктов. Вашингтон еще не обнародовал документ официально, однако вчера Дональд Трамп в эфире Fox News Radio заявил, что считает 27 ноября подходящим дедлайном для подписания соглашения Киевом. По данным источников агентства DPA, делегации США, ЕС и Украины обсудят документ сегодня в Женеве. На следующий день в Анголе запланирован экстренный саммит ЕС, на котором рассмотрят американский план.