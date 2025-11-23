Трамп назвал предателями демократов в Конгрессе, призвавших к неповиновению

Представители Демократической партии в Конгрессе США, которые призвали не выполнять приказы главы Белого дома Дональда Трампа, являются предателями, заявил сам американский лидер.
«Предатели, которые призвали военных не слушаться моих приказов, должны быть в тюрьме прямо сейчас… “— написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам президента, эти политики совершили серьёзное преступление, поскольку подстрекали к мятежу «на самом высшем уровне». Трамп также отметил, что многие юристы согласны с его правовой оценкой указанных действий.
Напомним, ранее глава Белого дома обвинил в предательстве свою бывшую соратницу, члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин. Заявление президента США прозвучало после её призыва обнародовать материалы по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, в связях с которым заподозрили американского лидера.