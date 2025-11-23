Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле растроганы содержанием письма Путина к Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил поздравительное письмо от Владимира Путина к своему дню рождения, который он отмечает 23 ноября. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил в Telegram-канале, что в трогательном письме российский лидер подчеркнул важность сотрудничества между странами.

«Президент Николас Мадуро получил от президента Владимира Путина эмоциональное письмо с поздравлениями с его Днём рождения, в котором подтверждается стратегический характер отношений России и Венесуэлы», — говорится в публикации.

Хиль также выразил благодарность Путину за солидарность с Венесуэлой, прикрепив к своему заявлению фото письма на испанском языке. Министр заметил, что послание президента России стало «демонстрацией братства и солидарности».

«Мы подтверждаем от имени президента Мадуро приверженность продолжению совместной работы по построению многоцентрового и многополярного мира, свободного от угроз», — добавил Хиль Пинто.

Ранее американское издание The New York Times обвинило администрацию президента США Дональда Трампа в подготовке операции по захвату или устранению Мадуро. В рамках операции в Венесуэлу будет отправлено подразделение спецназа с соответствующей задачей. По альтернативному плану военные должны захватить ключевые объекты нефтедобывающей отрасли или другой критически важной инфраструктуры.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше