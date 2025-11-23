Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВСУ пытались убить побратимов из 157-й бригады во время сдачи в плен

Украинские военные пытались убить своих сослуживцев, которые сложили оружие и сдавались в плен российским войскам. Об ужасающем шаге солдат ВСУ сообщает проект «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

«В плен взяты двое военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе сдачи они неоднократно подвергались атакам со стороны своих подразделений БПЛА, которые препятствовали их добровольной сдаче», — уточнили «Бесстрашные».

Также в районе Синельниково российские подразделения продвинулись примерно на 300 метров и заняли два опорника ВСУ.

Ранее стало известно, что украинские вооружённые формирования оказались в оперативном окружении в городе Димитров. По его словам, противник предпринимает попытки прорыва, но все возможные направления отхода находятся под огневым контролем российских подразделений.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше