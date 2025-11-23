Казахстан и Узбекистан помогут Кыргызстану электричеством за счет будущих водных поставок

«Участники переговоров подчеркнули, что совместная работа ведется в духе добрососедства и направлена на укрепление энергетической безопасности и стабильности во всей Центральной Азии. Узбекская сторона также подтвердила готовность обеспечить технические условия для транзита, поставки и балансировки энергосистемы. По итогам заседания подписан трехсторонний протокол, юридически закрепляющий объемы зимних поставок электроэнергии и накопление воды для вегетационного периода 2026 года», — говорится в сообщении.