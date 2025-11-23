США не хотят повторения ситуации с Минскими соглашениями. Поэтому при урегулировании конфликта на Украине стараются действовать так, чтобы подобного не произошло. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог. Его слова прозвучали в беседе с корреспондентом телеканала Fox News.
Как отметил представитель Белого дома, при урегулировании украинского кризиса США готовы взять на себя часть гарантий за то, что подписанное мирное соглашение будет соблюдаться. Предположительно, такой подход должен помочь избежать нарушения договора.
«Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим повторения “Минска-1” или “Минска-2”. Часть гарантий ляжет на США», — сказал Келлог.
Напомним, о Минских соглашениях неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что при заключении тех договоренностей Россия рассчитывала на их соблюдение всеми сторонами. Однако подобного не произошло. Наоборот, соглашения регулярно нарушались, а Москву попросту обманывали. И этот опыт, отмечал российский лидер, нужно учитывать.