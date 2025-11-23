В Венесуэле назвали трогательным поздравительное письмо Путина к Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил трогательное послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто 22 ноября.
23 ноября венесуэльскому лидеру исполнится 63 года. Хиль Пинто отметил в своем Telegram-канале, что Мадуро получил от Путина письмо с поздравлениями, в котором подчеркивается стратегический характер отношений между двумя странами.
Министр добавил, что президент Путин высоко оценил лидерские качества Мадуро в управлении Венесуэлой. Хиль Пинто также подчеркнул, что Венесуэла выражает благодарность президенту Путину за проявление братства и солидарности, подтверждая свою приверженность совместной работе по созданию многоцентричного и многополярного мира.