Келлог: гарантии безопасности пропишут к мирному соглашению по Украине

Гарантии безопасности дополнительно пропишут к мирному плану по решению украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

Источник: AP 2024

«Мы должны приложить дополнительные документы, возможно, приложение, где будут гарантии безопасности», — отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Политик подчеркнул, что США не хотят повторения ситуации с Минскими соглашениями.

Также Келлог уточнил, что на Украине должны состояться выборы в рамках соглашения по урегулированию вооружённого конфликта.

Кроме того, он заявил о намерении главы американской администрации Дональда Трампа довести до конца работу по урегулированию ситуации на Украине.

