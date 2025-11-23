Келлог: гарантии безопасности пропишут к мирному соглашению по Украине

«Мы должны приложить дополнительные документы, возможно, приложение, где будут гарантии безопасности», — отметил он в интервью телеканалу Fox News.
Политик подчеркнул, что США не хотят повторения ситуации с Минскими соглашениями.
Также Келлог уточнил, что на Украине должны состояться выборы в рамках соглашения по урегулированию вооружённого конфликта.
Кроме того, он заявил о намерении главы американской администрации Дональда Трампа довести до конца работу по урегулированию ситуации на Украине.
