Аргентина отказалась подписывать совместную декларацию на саммите G20

Правительство Аргентины отказалось подписывать совместную декларацию лидеров G20, принятую на саммите в Йоханнесбурге. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
В ведомстве отметили, что решение связано с «нарушением правил консенсуса» и наличием значительных разногласий по геополитическим вопросам, отраженным в тексте.
«Аргентина не полностью удовлетворена рядом положений декларации и официально обозначила свое несогласие с некоторыми пунктами документа», — отметил глава МИД Пабло Кирно на саммите.
Как пояснили в МИД, Аргентина дистанцируется от одностороннего подхода к конфликту на Ближнем Востоке, который не учитывает региональный контекст и структурные причины конфликта.
