Аргентина отказалась подписывать совместную декларацию на саммите G20

Аргентина выразила несогласие с рядом положений декларации G20.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Аргентины отказалось подписывать совместную декларацию лидеров G20, принятую на саммите в Йоханнесбурге. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

В ведомстве отметили, что решение связано с «нарушением правил консенсуса» и наличием значительных разногласий по геополитическим вопросам, отраженным в тексте.

«Аргентина не полностью удовлетворена рядом положений декларации и официально обозначила свое несогласие с некоторыми пунктами документа», — отметил глава МИД Пабло Кирно на саммите.

Как пояснили в МИД, Аргентина дистанцируется от одностороннего подхода к конфликту на Ближнем Востоке, который не учитывает региональный контекст и структурные причины конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия выразила готовность сотрудничать в рамках G20 во время председательства США. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин отметил, что Москва стремится способствовать формированию позитивной повестки развития G20.

