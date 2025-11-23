Тему контрабанды оружия Комиссия по нацбезопасности обсудит только в середине недели

На брифинге в пятницу мэр Кишинева, один из лидеров блока «Альтернатива», призвал центральные власти Молдовы ввести чрезвычайное положение в связи с тем, что продажа и употребление наркотиков и в столице, и в целом по стране приобрели тревожные масштабы. Представители блока «Альтернатива» привели также некоторую статистику, согласно которой число зарегистрированных потребителей наркотиков в 2024 году превысило 12,5 тысячи по сравнению с 11,8 тысячи в 2022 году. Также в 2024-м было зафиксировано более тысячи преступлений и более четырех тысяч правонарушений, связанных с наркотиками, — на 900 больше, чем годом ранее.