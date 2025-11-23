Тему контрабанды оружия Комиссия по нацбезопасности обсудит только в середине недели

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку проведет заседание, на котором рассмотрит случай с контрабандой оружия на КПП Леушены-Албица, однако оно состоится только в середине будущей недели.
Как следует из обнародованного парламентом расписания заседаний, в среду, 26 ноября, одним из пунктов станет заслушивание компетентных органов по данному вопросу (МВД, СИБ, Таможенная служба).
В повестке дня значатся еще два крайне резонансных вопроса: динамика потребления и оборота наркотиков, а также происшествие в гостинице «Националь», где погибла несовершеннолетняя девочка. Депутаты потребуют информацию от силовиков, полиции, а также Генпрокуратуры.
Ранее румынское правоохранительное ведомство сообщило, что 20 ноября текущего года в результате таможенного контроля при въезде в Румынию из Молдовы (таможня Албица) в автопоезде, состоящем из тягача и прицепа, было обнаружено 18 переносных противотанковых ракет, 8 противотанковых гранатометов, переносная система противовоздушной обороны и детали дрона. Водитель задержан румынскими властями.
Задержания прошли и в Молдове, правоохранители арестовали трех подозреваемых: это руководитель предприятия, заказавшего перевозку груза, руководитель транспортной компании, а также брокер, все — жители Кишинева. Прокуроры требуют для них 30 суток ареста.
На брифинге в пятницу мэр Кишинева, один из лидеров блока «Альтернатива», призвал центральные власти Молдовы ввести чрезвычайное положение в связи с тем, что продажа и употребление наркотиков и в столице, и в целом по стране приобрели тревожные масштабы. Представители блока «Альтернатива» привели также некоторую статистику, согласно которой число зарегистрированных потребителей наркотиков в 2024 году превысило 12,5 тысячи по сравнению с 11,8 тысячи в 2022 году. Также в 2024-м было зафиксировано более тысячи преступлений и более четырех тысяч правонарушений, связанных с наркотиками, — на 900 больше, чем годом ранее.
Заброшенное здание гостиницы «Националь» в центре Кишинева вновь попало в новостные сводки в начале ноября, кода там было обнаружено тело 13-летней девочки. Выяснилось, что она провалилась в шахту лифта. Случай вызвал широкий резонанс, в соцсетях родители сообщали, что это далеко не первый случай гибели или серьезного травмирования людей в заброшенном здании, а также, что попасть туда можно совершенно свободно. На днях по решению мэрии ворота, через которые можно было попасть в здание, заварили.