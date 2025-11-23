Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аргентина по важной причине не поддержала итоговый документ G20

Аргентина отказалась поддерживать итоговый документ саммита «Большой двадцатки», проходившего в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

«Аргентина не поддержала итоговый документ, распространённый в ходе саммита лидеров “Группы двадцати” в Йоханнесбурге», — говорится в заявлении.

Данное решение обусловлено нарушением правил консенсуса, регулирующих деятельность G20, а также наличием геополитических разногласий. В МИД выразили сожаление, что декларация была сочтена одобренной без достижения согласия всех членов форума, включая Аргентину и ряд других государств.

Ранее Life.ru писал, что лидеры «Большой двадцатки» поддержали реформирование ООН, включая расширение состава Совета Безопасности. Соответствующая позиция зафиксирована в совместной декларации по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше