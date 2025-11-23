Аргентина по важной причине не поддержала итоговый документ G20

Данное решение обусловлено нарушением правил консенсуса, регулирующих деятельность G20, а также наличием геополитических разногласий. В МИД выразили сожаление, что декларация была сочтена одобренной без достижения согласия всех членов форума, включая Аргентину и ряд других государств.