WP узнала, что Умеров допустил компромисс в вопросе территорий

Ранее на этой неделе Axios сообщил, что Умеров обсуждал план США с одним из его разработчиков — спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Стороны, как утверждало издание, достигли «множества договоренностей». The New York Post также написала, что американская сторона получила «положительный отзыв» от Умерова по поводу проекта. Сам секретарь СНБО это опроверг, заявив, что публикации о согласовании пунктов плана «не имеют ничего общего с реальностью»: «Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не предоставлял».