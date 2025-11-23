Ричмонд
Минобороны Белоруссии рассказало о контактах с Западом в военной сфере

МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Белоруссия сохраняет рабочие контакты со странами Запада в военной сфере, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики генерал-майор Валерий Ревенко.

Источник: Министерство обороны РБ

«Мы сохраняем рабочие контакты со странами Запада. Эти контакты предназначены прежде всего для сохранения стабильности обстановки, для поддержания этого мира, по крайней мере, около границ Республики Беларусь. Это крайне важно для нашего государства», — сказал он в эфире телекомпании МО Белоруссии «ВоенТВ».

Ревенко отметил, что Белоруссия развивает отношения в военной сфере со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

«Я не говорю на сегодняшний день о нашем союзнике — Российской Федерации. Здесь у нас все стабильно», — подчеркнул Ревенко.

Генерал-майор отметил, что белорусские военные дипломаты, которые накануне, 22 ноября, отмечали свой профессиональный праздник, выстраивают отношения с зарубежными коллегами на основе доверия и партнерства, создавая прочный фундамент укрепления обороноспособности и авторитета Белоруссии на мировой арене.