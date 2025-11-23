Reuters: почти 200 тысяч украинцев могут потерять свой правовой статус в США

«Задержки администрации Трампа с обработкой заявок по гуманитарной программе для украинцев… привели к тому, что почти 200 тыс. человек оказались под угрозой потери своего правового статуса», — говорится в статье.
Ранее стало известно, что украинцам в Германии придётся в ближайшее время искать работу. Это связано с отменой соцвыплат по обеспечению прожиточного минимума.
Британское правительство представило документ, в котором подробно изложены планы по ужесточению политики в отношении просителей убежища.