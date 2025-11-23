Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: почти 200 тысяч украинцев могут потерять свой правовой статус в США

Почти 200 тыс. украинцев, оказавшихся в США с 2022 года, могут потерять свой правовой статус, пишет агентство Reuters со ссылкой на ранее не публиковавшиеся данные американского правительства.

Источник: Reuters

«Задержки администрации Трампа с обработкой заявок по гуманитарной программе для украинцев… привели к тому, что почти 200 тыс. человек оказались под угрозой потери своего правового статуса», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что украинцам в Германии придётся в ближайшее время искать работу. Это связано с отменой соцвыплат по обеспечению прожиточного минимума.

Британское правительство представило документ, в котором подробно изложены планы по ужесточению политики в отношении просителей убежища.