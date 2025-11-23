Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.