Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине признали Ломоносова символом российского империализма

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинский «Институт национальной памяти» посчитал русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова, писателя Ивана Тургенева якобы символами «российского империализма», выяснило РИА Новости, ознакомившись со списком, опубликованным на сайте института.

Источник: © РИА Новости

Согласно украинскому законодательству, посвященные этим лицам объекты на Украине должны быть убраны из публичного пространства.

Так, в списке украинского института нацпамяти оказались Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Суриков, Тургенев. Также в него внесены адмирал Павел Нахимов, императоры Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов, император Петр І.

«Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики… Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям подлежат устранению из публичного пространства», — говорится в материале, опубликованном на сайте института.

Ломоносов — один из выдающихся русских ученых. Он проявил себя как химик, физик, историк, сыграл важную роль в формировании русского литературного языка.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше