На Украине признали Ломоносова символом российского империализма

Согласно украинскому законодательству, посвященные этим лицам объекты на Украине должны быть убраны из публичного пространства.
Так, в списке украинского института нацпамяти оказались Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Суриков, Тургенев. Также в него внесены адмирал Павел Нахимов, императоры Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов, император Петр І.
«Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики… Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям подлежат устранению из публичного пространства», — говорится в материале, опубликованном на сайте института.
Ломоносов — один из выдающихся русских ученых. Он проявил себя как химик, физик, историк, сыграл важную роль в формировании русского литературного языка.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.