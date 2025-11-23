ТАСС: Латвия продлила запрет на ночные полеты у границы с РФ и Белоруссией

Таким образом, запрет будет действовать и на текущей неделе, с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск). «Информация об ограничениях и их пролонгации доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны», — заметил собеседник агентства. Он подчеркнул в этой связи, что аналогичный запрет власти Латвии продлили до конца месяца и на полеты вдоль границы с Эстонией и Литвой.