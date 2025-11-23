Единство двух столиц. Беглов провел встречу с кубинцем Охедой

Также продолжится работа по патриотическому воспитанию молодежи. Летом 2025 года в Петербург приехали 50 кубинских школьников: подростки возложили цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище в память о погибших во время блокады ленинградцах, побывали в Патриотическом объединении «Ленрезерв». А президент Кубы пригласил и ребят из России в лагерь «Чудеса детства» в Варадеро. Александр Беглов посетил лагерь в ходе этого визита и поблагодарил кубинских друзей за то, что гостям из России всегда предоставляются лучшие возможности для досуга и отдыха.