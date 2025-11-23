Единство двух столиц. Беглов провел встречу с кубинцем Охедой

Вопросы обсуждались разные, и все касались сотрудничества между Петербургом и Кубой.
Особые отношения стран.
«Сегодня наши страны и народы так же едины, как и во времена, когда великий команданте Фидель Кастро вел борьбу за свободу Кубы, — начал губернатор. — Коммунистическая партия остаётся стержнем, который обеспечивает единство кубинского народа и преемственность внешней политики. Партия мобилизует волю, труд и творческую энергию народа на достижение новых вершин».
Беглов напомнил, что лидеры России и Кубы продолжают курс на укрепление братских отношений. И процитировал Владимира Путина, который отмечал, что к Острову Свободы в нашей стране всегда было и остается особое отношение.
«Мы готовы к новым совместным проектам и инициативам. Уверен, они будут успешно реализованы при активном участии и организующей роли Компартии Кубы», — сказал Александр Беглов, отметив, что петербуржцы признательны Президенту Кубы, Первому секретарю ЦК Коммунистической партии Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу за его визит в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы. Схожесть наших менталитетов даже в том, что молодежь Кубы и России воспитывается на примере героев.
Обмен научный и культурный.
Проектов между Кубой и Петербургом немало. Один из самых значимых — это создание в столице острова Свободы монумента, который увековечит память русских добровольцев, что в конце ХIХ века участвовали в Освободительной войне на Кубе, и кубинских воинов, сражавшихся за нашу страну в годы Великой Отечественной войны. В частности, именно Петербург займется подсветкой мемориала.
Также продолжится работа по патриотическому воспитанию молодежи. Летом 2025 года в Петербург приехали 50 кубинских школьников: подростки возложили цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище в память о погибших во время блокады ленинградцах, побывали в Патриотическом объединении «Ленрезерв». А президент Кубы пригласил и ребят из России в лагерь «Чудеса детства» в Варадеро. Александр Беглов посетил лагерь в ходе этого визита и поблагодарил кубинских друзей за то, что гостям из России всегда предоставляются лучшие возможности для досуга и отдыха.
Также Петербург примет десять кубинских выпускников в колледжи. Учиться они будут по квоте. Также Петербург сделал подарок двум школам Гаваны — поставим им цифровую технику.
«Расширяется сотрудничество между петербургскими и кубинскими университетами, — продолжил Александр Беглов. — Политехнический университет Северной столицы и Технологический университет Гаваны будут реализовывать совместный проект по обеспечению энергетической безопасности Кубы. Задача учёных — создать интеллектуальную модель для надёжной работы энергосистем в экстремальных климатических условиях, в том числе — при ураганах».
Сотрудничество двух стран ведется и в рамках культурного обмена. Например, кубинцы участвовали в Неделе реставрации Петербурга, в Петропавловской крепости представляли выставку, посвящённую легендарному историку Гаваны Эусебио Леалю. А в мае следующего года петербургские эксперты приедут на Второй международный конгресс по культурному наследию в Гаване.