Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Беларуси сказало про контакты с Западом

Минобороны сообщило, на что влияют контакты Беларуси с Западом.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны Беларуси сказало про контакты с Западом. Подробности в эфире телеканала «ВоенТВ» рассказал начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Валерий Ревенко. Об этом пишет Sputnik.by.

Ревенко уточнил, что для Беларуси важно сохранять диалог с Западом прежде все для того, чтобы поддерживать мир, а также обеспечивать безопасность у государственных границ. Он отметил, что контакты направлены на сохранение стабильной обстановки.

— Это крайне важно для нашего государства, — подчеркнул начальник департамента международного военного сотрудничества.

По его словам, развивается сотрудничество в военной сфере со странами Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Валерий Ревенко, говоря про двустороннее взаимодействие с Россией по вопросам безопасности и военной сферы, подчеркнул, что здесь все стабильно.

— Я не говорю на сегодняшний день о нашем союзнике — Российской Федерации. Здесь у нас все стабильно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда нормализуются отношения Беларуси с Польшей и странами Балтии.

Тем временем спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул заявил про работу Беларуси и США над достижением более масштабных целей.

Кроме того, литовские прицепы и полуприцепы получили разрешение передвигаться по Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше