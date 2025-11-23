Минобороны Беларуси сказало про контакты с Западом. Подробности в эфире телеканала «ВоенТВ» рассказал начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Валерий Ревенко. Об этом пишет Sputnik.by.
Ревенко уточнил, что для Беларуси важно сохранять диалог с Западом прежде все для того, чтобы поддерживать мир, а также обеспечивать безопасность у государственных границ. Он отметил, что контакты направлены на сохранение стабильной обстановки.
— Это крайне важно для нашего государства, — подчеркнул начальник департамента международного военного сотрудничества.
По его словам, развивается сотрудничество в военной сфере со странами Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Валерий Ревенко, говоря про двустороннее взаимодействие с Россией по вопросам безопасности и военной сферы, подчеркнул, что здесь все стабильно.
— Я не говорю на сегодняшний день о нашем союзнике — Российской Федерации. Здесь у нас все стабильно.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда нормализуются отношения Беларуси с Польшей и странами Балтии.
Тем временем спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул заявил про работу Беларуси и США над достижением более масштабных целей.
Кроме того, литовские прицепы и полуприцепы получили разрешение передвигаться по Беларуси.