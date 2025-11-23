DM: Стармер может уйти с поста премьера Великобритании уже в 2026 году

«Лейбористская партия всё больше склоняется к тому, что сэр Кир Стармер может уйти с поста премьер-министра в новом году, прежде чем ему бросят вызов на выборах лидера», — говорится в публикации.
Также издание приводит опрос, согласно которому, только 9% британцев верят, что политик сохранит своё место после всеобщих выборов в мае 2026 года. 69% опрошенных между тем отмечают, что партия Стармера расколота.
Ранее газета The Telegraph писала, что бывший заместитель премьер-министра Великобритании готовит против него заговор.
