DM: Стармер может уйти с поста премьера Великобритании уже в 2026 году

Депутаты от Лейбористской партии считают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер покинет свой пост уже в 2026 году, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Лейбористская партия всё больше склоняется к тому, что сэр Кир Стармер может уйти с поста премьер-министра в новом году, прежде чем ему бросят вызов на выборах лидера», — говорится в публикации.

Также издание приводит опрос, согласно которому, только 9% британцев верят, что политик сохранит своё место после всеобщих выборов в мае 2026 года. 69% опрошенных между тем отмечают, что партия Стармера расколота.

Ранее газета The Telegraph писала, что бывший заместитель премьер-министра Великобритании готовит против него заговор.

