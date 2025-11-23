Общественный совет и депутаты Косшы обсудили порядок использования госсимволов

В городе Косшы при организационной поддержке Центра геральдических исследований в рамках акции «Мой Казахстан» состоялся познавательный семинар.
В мероприятии приняли участие руководители и специалисты местных государственных учреждений, депутаты городского маслихата, члены общественного совета, а также директора школ.
Участникам была представлена информация об истории, символическом значении и порядке использования Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Казахстан.
Отметим, что патриотическая акция «Мой Казахстан» продолжает системно проводиться в школах и высших учебных заведениях страны, воинских частях, спортивных федерациях и государственных учреждениях.