Общественный совет и депутаты Косшы обсудили порядок использования госсимволов

В Косшы прошёл семинар по порядку использования государственных символов, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В городе Косшы при организационной поддержке Центра геральдических исследований в рамках акции «Мой Казахстан» состоялся познавательный семинар.

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты местных государственных учреждений, депутаты городского маслихата, члены общественного совета, а также директора школ.

Участникам была представлена информация об истории, символическом значении и порядке использования Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Казахстан.

Отметим, что патриотическая акция «Мой Казахстан» продолжает системно проводиться в школах и высших учебных заведениях страны, воинских частях, спортивных федерациях и государственных учреждениях.