В план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского

Пункт об амнистии был включен в план США по урегулированию украинского конфликта, чтобы защитить президента Украины Владимира Зеленского и членов правительства от расследования по делу о коррупции в сфере энергетики. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).

Источник: Reuters

«[В план] добавили оговорку о послевоенной амнистии по требованию Украины, чтобы заверить Зеленского и членов его правительства, что они не столкнутся с расследованием», — говорится в публикации.

Кроме того, американские чиновники добавили в план предложение о проведении выборов на Украине в течение 100 дней после подписания соглашения.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп может прекратить все коррупционные расследования против Зеленского и его окружения, если Киев примет американский мирный план. Отмечается, что для этого администрация США может использовать свое влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Также сообщается, что в случае принятия плана Трамп может разрешить Зеленскому провести силовые действия против внутриполитических оппонентов.

