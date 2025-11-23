WP: Уиткофф может посетить Россию

Журналист пообщался с американскими чиновниками, знакомыми с ходом переговоров. По его словам, они хотят убедить Европу и Киев, что предложенный администрацией президента Дональда Трампа план урегулирования украинского конфликта не является «столь пророссийским, как кажется». Если Киев согласится на предложенный план, то «ответственность перейдет к России». «Если она (Россия — прим. ТАСС) отвергнет его, то война, возможно, продолжится в следующем году и далее», — пишет колумнист.