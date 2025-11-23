Ричмонд
WP: Уиткофф может посетить Россию

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в случае успешных переговоров с украинской делегацией в Женеве может посетить Россию. Об этом пишет колумнист издания The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Источник: Reuters

По его данным, если Уиткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио смогут договориться с украинской делегацией о «концептуальных рамках переговоров, то Уиткофф затем может отправиться с ним (с планом — прим. ТАСС) к российскому президенту Владимиру Путину, но, возможно, не сразу».

Журналист пообщался с американскими чиновниками, знакомыми с ходом переговоров. По его словам, они хотят убедить Европу и Киев, что предложенный администрацией президента Дональда Трампа план урегулирования украинского конфликта не является «столь пророссийским, как кажется». Если Киев согласится на предложенный план, то «ответственность перейдет к России». «Если она (Россия — прим. ТАСС) отвергнет его, то война, возможно, продолжится в следующем году и далее», — пишет колумнист.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

