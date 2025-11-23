Ричмонд
В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе воздушного удара в секторе Газа ликвидировала главу отдела снабжения и оборудования производственного управления палестинского движения ХАМАС. Об этом 23 ноября сообщила армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«В результате одного из ударов был ликвидирован террорист Алаа Хадиди, занимавший должность главы отдела снабжения и оборудования производственного управления террористической организации ХАМАС», — говорится в заявлении.

По данным израильских военных, Хадиди был ключевым специалистом в области снабжения и производства вооружений. В ходе текущего конфликта он отвечал за передачу оружия от руководства ХАМАС полевым командирам и боевым подразделениям.

Удар был нанесен в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня, указывает ЦАХАЛ.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение движением режима прекращения огня. Премьер-министр подчеркнул, что Израиль полностью соблюдает режим прекращения огня, в то время как ХАМАС продолжает нарушать соглашение. По словам Нетаньяху, в течение всего периода перемирия десятки боевиков движения пытались атаковать израильские войска.

Тогда же ХАМАС официально уведомило администрацию США о готовности возобновить боевые действия в секторе Газа. Представители движения подчеркнули, что прекращение огня должно быть взаимным, и предупредили, что «Газа не станет Ливаном».

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
