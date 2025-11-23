В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира ХАМАС в Газе

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение движением режима прекращения огня. Премьер-министр подчеркнул, что Израиль полностью соблюдает режим прекращения огня, в то время как ХАМАС продолжает нарушать соглашение. По словам Нетаньяху, в течение всего периода перемирия десятки боевиков движения пытались атаковать израильские войска.