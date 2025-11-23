В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира ХАМАС в Газе

«В результате одного из ударов был ликвидирован террорист Алаа Хадиди, занимавший должность главы отдела снабжения и оборудования производственного управления террористической организации ХАМАС», — говорится в заявлении.
По данным израильских военных, Хадиди был ключевым специалистом в области снабжения и производства вооружений. В ходе текущего конфликта он отвечал за передачу оружия от руководства ХАМАС полевым командирам и боевым подразделениям.
Удар был нанесен в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня, указывает ЦАХАЛ.
Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение движением режима прекращения огня. Премьер-министр подчеркнул, что Израиль полностью соблюдает режим прекращения огня, в то время как ХАМАС продолжает нарушать соглашение. По словам Нетаньяху, в течение всего периода перемирия десятки боевиков движения пытались атаковать израильские войска.
Тогда же ХАМАС официально уведомило администрацию США о готовности возобновить боевые действия в секторе Газа. Представители движения подчеркнули, что прекращение огня должно быть взаимным, и предупредили, что «Газа не станет Ливаном».