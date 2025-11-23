Ричмонд
Келлог сообщил о близости США к урегулированию конфликта на Украине

США очень близки к урегулированию конфликта на Украине. Об этом 23 ноября спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил в интервью телеканалу Fox News..

Источник: AP 2024

«Мы всегда говорим, что последние 10 м до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в 2 м, мы почти там», — заявил он.

Ранее в этот день Келлог заявил, что Украина в рамках проекта урегулирования конфликта должна согласиться на проведение выборов, чтобы успокоить население страны и весь «свободный мир». Кроме того, он подчеркнул, что США не хотят повторения ситуации, которая произошла при Минских соглашениях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 ноября сообщил, что пространство для принятия решения для президента Украины Владимира Зеленского сокращается. По его словам, отказ от мирного урегулирования украинского кризиса и продолжение специальной военной операции (СВО) для Украины «бессмысленно и опасно». Он также отметил, что Россия остается открытой к ведению мирных переговоров.

