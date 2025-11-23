Келлог сообщил о близости США к урегулированию конфликта на Украине

Ранее в этот день Келлог заявил, что Украина в рамках проекта урегулирования конфликта должна согласиться на проведение выборов, чтобы успокоить население страны и весь «свободный мир». Кроме того, он подчеркнул, что США не хотят повторения ситуации, которая произошла при Минских соглашениях.